عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أعلنت محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 71%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكافة الإدارات التعليمية.

أعداد الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأوضحت محافظة القاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 202,932 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197,986 طالبًا وطالبة، ونجح 140,555 طالبًا وطالبة.

نسب النجاح في الفئات الخاصة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج عدد من الفئات التعليمية، حيث جاءت نسب النجاح كالتالي:

الصم وضعاف السمع: 90%

إعدادية المكفوفين: 83.3%

المدارس الدولية: 81.5%

الإعدادية المهنية: 63.7%

الإعدادية الرياضية: 66%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة اعتبارا من غد، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال إدخال رقم الجلوس على الرابط التالي:

https://www.cairo.gov.eg