منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
أخبار العالم

مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العماني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العماني
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي على مختلف المستويات، حيث أكد الوزيران الاعتزاز بقوة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث شددا على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تجنبًا لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. 

وفي هذا السياق، تناولا مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث أكد الجانبان أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتوفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار  بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى اتفاق شامل بشان الملف النووي يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان مصر سلطنة عُمان

