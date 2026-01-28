بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع توقعات ببدء تشغيله رسميًا يوم الأحد المقبل، وذلك أمام حركة العائدين والمغادرين من وإلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس، أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أن المعبر سيعمل وفق ترتيبات أمنية محددة، حيث سيُسمح بعودة نحو 150 شخصًا إلى قطاع غزة، يخضعون لإجراءات تفتيش دقيقة باستخدام تقنيات متقدمة للتعرف على الوجوه، بينما يقتصر دور الجانب الإسرائيلي على المتابعة والمراقبة من داخل غرف محصنة.

وأوضحت أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء، أن عملية تفتيش المغادرين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ستتم من خلال وفد تابع للاتحاد الأوروبي وبمشاركة ممثلين عن السلطة الفلسطينية، بعد تسلم الجانب الإسرائيلي قوائم الأسماء من الجانب المصري، في إطار إجراءات تهدف إلى منع أي محاولات تهريب أو استبدال للأشخاص المصرح لهم بالعبور.

التنسيق بين جميع الأطراف

وأكدت أن إسرائيل أنهت استعداداتها الأمنية اللازمة لبدء تشغيل المعبر، في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى أن أعداد المغادرين ستكون أقل من أعداد العائدين إلى قطاع غزة، مع استمرار التنسيق بين جميع الأطراف لضمان انتظام حركة العبور وسيرها بصورة آمنة.