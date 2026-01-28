ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة ستراعي استعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم المقبلة.



وقال ثروت سويلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا : سيتم مراعاة كافة متطلبات حسام حسن وجهاز منتخب مصر وسنوافي في قرعة الدور الثاني طلبات حسام حسن ولكن لن أقول اي شئ الآن انتظارا للقرعة.



وأضاف: حسام حسن طلب إتاحة مساحة لإراحة اللاعبين وسيتم مراعاة طلباته.

وتابع: مع كامل احترامي لحلمي طولان لكن احنا بنتكلم على كاس العالم ومنتخب مصر الثاني كان يشارك في بطولة شرفية ولكن نحن حريصون على توفير سبل الراحة لمنتخب مصر.