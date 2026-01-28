الدقهلية.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول بنسبة نجاح 88.7٪

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ابراهيم طلعت رئيس لجنة

النظام والمراقبة.

وأكد محافظ الدقهلية أن العملية التعليمية تحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير المناخ المناسب للطلاب، ودعم المنظومة التعليمية بكافة السبل الممكنة، بما يحقق الاستقرار ويضمن الارتقاء بمستوى التعليم، كما أعرب عن تقديره لجهود القائمين على العملية التعليمية، موجّهًا التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7% تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

وسيتم إعلان النتيجة بالمدارس يوم السبت المقبل، وسيتم اتاحة النتيجة اليوم عبر تطبيق محافظات مصر التالي:

https://onelink.to/84j2k3