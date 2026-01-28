محافظ الدقهلية: سلامة وأرواح وراحة المواطنين أولوية ومهمتنا الأولى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء (كوبري معلة) بمدينة طلخا، والذي تجري الأعمال فيه بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري، وأوضح أن الكوبري يقع على “ترعة الساحل” لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول القائم على التنفيذ بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة إنجازها والانتهاء من أعمال الإنشاء وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وكلف اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات أمام المقاول، مع إزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

وأشار ، إلى أن الكوبري يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يخلق سيولة مرورية بين الجانبين، وأكد على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم بين الجانبين.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية أعمال الكوبري، شدد على المقاول القائم بالأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال والبدء الفوري في وضع طبقة السن لبدء تشغيل الكوبري وتوفير خدمة لعبور المشاة ثم البدء في وضع طبقة الأسفلت وعودة الكوبري للعمل بشكل كامل تخفيفا على المواطنين.