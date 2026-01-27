رفع 200 طن مخلفات صلبة واستمرار أعمال حملة النظافة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات نواتج الهدم والبناء، بمدينتي المنصورة وطلخا اليوم، وتم اليوم رفع 200 طن، وتأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، واستمرارا لخطة رفع كافة التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم والبناء بمدينتي المنصورة وطلخا.

وكلف محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال الحملة المكبرة بمدينتي المنصورة وطلخا، وفقا لجدول زمني لنقل والتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، في إطار خطة شاملة لإخلاء مدينتي المنصورة وطلخا من تراكمات مخلفات الهدم والبناء، وفي إطار تفعيل أحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنه ٢٠٢٠ بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بمدينتي المنصورة وطلخا، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، وبمشاركة مُعدات من وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، اسلام النجار رئيس مدينة طلخا.

وقامت الحملة اليوم برفع وتحميل 200 طن من المخلفات الصلبة المتواجدة أمام مسجد العيسوي بجوار دار المسنين بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة ورفع وتحميل المخلفات الصلبة المتواجدة بشارع المجيرة بسكة سندوب بحي غرب المنصورة، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن المعتمدة لدى المحافظة بقلابشو و15 مايو بجمصة.