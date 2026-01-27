محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمخابز المحافظة ويؤكد: لا تهاون في المخالفات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،سير العمل بمخبز المحافظة الكبير بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وشدد المحافظ على أنه يُمنع نهائيًا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

كما تفقد الفرن الافرنجي بذات المكان مشددا على الالتزام بوزن الرغيف الفينو 35 جرام بواحد جنيه، كما تفقد عددا من المخابز بمدينة المنصورة بمنطقة جديلة وشارع الأتوبيس الجديد، في إطار المتابعة الدورية لمنظومة الخبز.

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على تشغيل مخبز المحافظة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات، كما وجه للأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة مستوى النظافة بمحيط المخبزين على مدار اليوم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المخبز الكبير "المدعم" يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من حصة الدقيق المقررة، مشيرًا إلى أن الحصة اليومية للمخبز تبلغ 60 شيكارة دقيق، يتم من خلالها إنتاج نحو 39 ألفًا و600 رغيف خبز مدعم، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين.