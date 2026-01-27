القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (9 سيدات "لـ 5 منهن معلومات جنائية") بالإعلان عن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية وبحوزتهن (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





