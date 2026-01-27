قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
محافظات

الدقهلية.. وكيل المديرية للطب الوقائي يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة

وكيل الطب الوقائي
وكيل الطب الوقائي
همت الحسينى

أجرى الدكتور تامر الطنبولى  وكيل مديرية الصحة. بالدقهليه للطب الوقائي مرورًا ميدانيًا على وحدة طب أسرة الزهايرة التابعة لإدارة السنبلاوين الصحية، يرافقه مشرف الوزارة الدكتور نادر ضيف، وذلك لمراجعة الاستعدادات النهائية لاعتماد «جهار».


وشمل المرور مراجعة استكمال ملفات الاعتماد، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوافر السولار اللازم لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى مراجعة خطط مكافحة الحريق داخل الوحدة.


كما تم استكمال المرور على الصيدلية والاستقبال، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية الوحدة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل.

فيما  تم استكمال تدريب العاملين على السياسات والإجراءات المعتمدة، بحضور الدكتور رامي السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريقه، وبمشاركة الدكتورة شيماء حسانين عضو المكتب الفني، وذلك في إطار رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية والاستعداد الكامل لمرحلة الاعتماد.

الدقهلية محافظه الدقهليه الطب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

