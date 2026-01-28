تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية الرائدة في الأعمال الهندسية في مشروعات الطاقة البحرية وأنشطة حفر الآبار، حيث تم بحث فرص التوسع في انشطة الشركة بمصر.

حضر اللقاء الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية مع سايبم، مشيداً بتاريخ عملها في مصر بمشروعات تنمية حقل ظهر، وحقول البرلس.

كما تم استعراض موقف الاعداد لمشروع المرحلة الثانية عشرة لتنمية وإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق، وخطط الشركة لتطوير وتحديث أسطولها من الحفارات والمعدات العاملة في المياه المصرية لدعم تكثيف عمليات البحث والاستكشاف.

وأكد الوزير، على تطلع القطاع لتحول سايبم من دور المقاول الرئيسي إلى شريك استثماري في مناطق الامتياز الجديدة للبحث عن الغاز الطبيعي.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن اعتزازها بالشراكة مع قطاع البترول المصري، مؤكداً التزام "سايبم" بتوفير أحدث تكنولوجيات الهندسة المستدامة والتحول الرقمي لدعم أهداف مصر لخفض الانبعاثات، كما أشاد بمناخ الاستثمار الجاذب الذي توفره الوزارة للشركات العالمية.

​وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة لبوليتي للمشاركة بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.