قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البترول: شركة الحفر المصرية تفوز بعقد حفر بري في الكويت

أمل مجدى

فازت شركة الحفر المصرية EDC  مؤخراً بعقد جديد في دولة الكويت لتشغيل جهاز حفر بقدرة 1500 حصان للعمل مع شركة نفط الكويت KOC، ليعد هذا الفوز الأول من نوعه لشركة مصرية في مجال الحفر مع نفط الكويت.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز تواجد شركات المشروعات والحفر المصرية بالأسواق الخارجية

ومن المقرر بدء عمليات الجهاز في مطلع عام 2027، بما يمثل خطوة  جديدة في مسيرة الشركة التوسعية داخل السوق الكويتي.

وتتواجد شركة الحفر المصرية في الكويت منذ عام 2022 من خلال فرع للشركة، و تعمل حالياً مع شركة نفط الكويت بجهاز لصيانة الآبار، إلى جانب إدارة جهاز آخر لصيانة الآبار يتبع شركة المصافي الهندسية، وذلك في إطار شراكة مع إحدى الشركات الكويتية الوطنية.

وأكدت الشركة أن أجهزتها العاملة في الكويت تأتي في صدارة الأجهزة من حيث الأداء التشغيلي ومعايير السلامة والصحة المهنية بين جميع الأجهزة العاملة مع شركة نفط الكويت، بما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات التشغيل والسلامة.

كما تشارك الشركة بفاعلية في المناقصات الحالية والمستقبلية بالكويت في أنشطة الحفر أو إصلاح الآبار، وكذلك في مناقصات الحفر المتكاملة التي تطرحها كبرى الشركات العالمية مثل هاليبرتون، وشلمبرجير، وبيكر هيوز.

تواجد الشركة في الدول العربية

على جانب آخر، تتواجد الشركة في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الحفر والخدمات البترولية المحدودة (DPS) التابعة للحفر المصرية ، التي تقوم بحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية، وتمتلك أسطولاً يضم سبعة أجهزة حفر برية وثلاثة بحرية.

وتعمل حالياً ثلاثة أجهزة حفر، ومن المخطط أن يرتفع العدد إلى ستة أجهزة بحلول أبريل المقبل بينما توجد أربعة أجهزة أخرى مرتبطة بعقود  ، و كذلك استمرار التعاقدات الحالية مع أرامكو السعودية إلي فترات تمتد حتى عام 2035.

وتسعى الشركة إلى اقتناص المزيد من الفرص التعاقدية خارج مصر والتوسع في الشراكات الاستراتيجية، ودعم خطط الوزارة في تعظيم دور الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز من مكانة الشركة كإحدى الشركات الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

الأهلي

موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

توم سينتيفت

لا أعرف مصيري.. مدرب مالي يفجر مفاجآة حول أزمة المعسكر والراتب

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

