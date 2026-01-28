البترول: شركة الحفر المصرية تفوز بعقد حفر بري في الكويت

فازت شركة الحفر المصرية EDC مؤخراً بعقد جديد في دولة الكويت لتشغيل جهاز حفر بقدرة 1500 حصان للعمل مع شركة نفط الكويت KOC، ليعد هذا الفوز الأول من نوعه لشركة مصرية في مجال الحفر مع نفط الكويت.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز تواجد شركات المشروعات والحفر المصرية بالأسواق الخارجية

ومن المقرر بدء عمليات الجهاز في مطلع عام 2027، بما يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة التوسعية داخل السوق الكويتي.

وتتواجد شركة الحفر المصرية في الكويت منذ عام 2022 من خلال فرع للشركة، و تعمل حالياً مع شركة نفط الكويت بجهاز لصيانة الآبار، إلى جانب إدارة جهاز آخر لصيانة الآبار يتبع شركة المصافي الهندسية، وذلك في إطار شراكة مع إحدى الشركات الكويتية الوطنية.

وأكدت الشركة أن أجهزتها العاملة في الكويت تأتي في صدارة الأجهزة من حيث الأداء التشغيلي ومعايير السلامة والصحة المهنية بين جميع الأجهزة العاملة مع شركة نفط الكويت، بما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات التشغيل والسلامة.

كما تشارك الشركة بفاعلية في المناقصات الحالية والمستقبلية بالكويت في أنشطة الحفر أو إصلاح الآبار، وكذلك في مناقصات الحفر المتكاملة التي تطرحها كبرى الشركات العالمية مثل هاليبرتون، وشلمبرجير، وبيكر هيوز.

تواجد الشركة في الدول العربية

على جانب آخر، تتواجد الشركة في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الحفر والخدمات البترولية المحدودة (DPS) التابعة للحفر المصرية ، التي تقوم بحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية، وتمتلك أسطولاً يضم سبعة أجهزة حفر برية وثلاثة بحرية.

وتعمل حالياً ثلاثة أجهزة حفر، ومن المخطط أن يرتفع العدد إلى ستة أجهزة بحلول أبريل المقبل بينما توجد أربعة أجهزة أخرى مرتبطة بعقود ، و كذلك استمرار التعاقدات الحالية مع أرامكو السعودية إلي فترات تمتد حتى عام 2035.

وتسعى الشركة إلى اقتناص المزيد من الفرص التعاقدية خارج مصر والتوسع في الشراكات الاستراتيجية، ودعم خطط الوزارة في تعظيم دور الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز من مكانة الشركة كإحدى الشركات الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي.