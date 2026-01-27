قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
تقارير رقابية: قيادات في وزارة الزراعة صرفت رواتب لـ أسماء وهمية| تفاصيل
اقتصاد

وزير البترول: شركات القطاع تدعم المشروعات الطبية وتساهم في تعزيز البنية التحتية الصحية

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمةً خلال فعاليات افتتاح مستشفى "كليوباترا التجمع (سكاي)"، اليوم؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين، وقيادات مجموعة مستشفيات كليوباترا.

واستهل وزير البترول والثروة المعدنية كلمته بالإعراب عن ترحيبه بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسئولين من جميع الجهات المعنية، واصفا مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) بأنها صرح طبي متميز يُمثل إضافة نوعية ومتكاملة لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ونموذج للشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية واعية تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.

كما أشار المهندس كريم بدوي إلى أن افتتاح هذا المستشفى يأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود حثيثة لتطوير القطاع الصحي، تتعاظم فيه جهود الدولة للوفاء بأولويات الرعاية الصحية، وفق رؤية واعية تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات، وذلك من خلال التوسع في البنية التحتية الطبية، وكذا تحسين جودة الخدمات الصحية، وتبني أحدث النظم العلاجية والتكنولوجية، فضلًا عن تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة والكفاءة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي هذا السياق، أضاف الوزير: يمثل مستشفى كليوباترا نموذجًا لهذا التوجه، من خلال ما يضمه من تجهيزات طبية متطورة، ونظم تشغيل حديثة، وكوادر طبية مؤهلة، تتيح تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، بما يُسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية داخل مصر، ويعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات الطبية الوطنية.

كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الوزارة بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في التنمية الاقتصادية والانتاجية، وأن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار مباشر في استدامة التنمية، وذلك من خلال دعم المُبادرات الصحية، والمساهمة في تطوير الخدمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم والمجتمعات المحيطة بمواقع العمل.

واستكمل الوزير حديثه بقوله: لا يقتصر أثر الاستثمار في الرعاية الصحية على الجانب العلاجي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل نوعية، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع الطبي، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال كلمته، لفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساهمة شركات القطاع البترولي في دعم عددٍ من المشروعات الطبية على مستوى الجمهورية، والتي من أبرزها: دعم تجهيز مستشفى أهل مصر للحروق ومستشفى بهية، وتطوير الوحدة الصحية بالزعفرانة، وإنشاء مبنى الحالات الحرجة والطوارئ بمستشفى الإيمان بأسيوط، وتطوير مستشفى صلاح العوضي للولادة والأطفال بالإسكندرية، إلى جانب تطوير مستشفى الحمام المركزي، وتطوير مستشفى العامرية العام، فضلا عن إنشاء وحدة غسيل كلوي بمستشفى الغردقة العام،

وأضاف: من المخطط في العام الحالي ٢٠٢٦، تنفيذ المزيد من المشروعات الطبية، بما في ذلك نحو 15 مشروعًا إضافيًا بين وحدات صحية وقوافل طبية وتدريب وتشغيل ١٠٠٠ ممرض وعيادات طبية ثابتة في عدة محافظات.

وفي ختام كلمته، أعرب المهندس كريم بدوي عن تقديره للدور الذي تقوم به مجموعة مستشفيات كليوباترا، من خلال توسعاتها المستمرة، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات الطبية والإدارية، وتقديم خدمات صحية ترتكز على الجودة والكفاءة، وتُراعي البعد الإنساني في التعامل مع المرضى، موجهًا الشكر والتقدير إلى فريق عمل المستشفى من الأطباء، وهيئة التمريض، وكذا الأطقم الفنية والإدارية، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح هذا الصرح الطبي، بما يقدمونه من جهد وإخلاص وتفانٍ في خدمة المرضى، وبما يجسد أسمى معاني الرسالة الطبية والإنسانية متمنيًا للقائمين على مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) كل التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الطبية والإنسانية، وأن تكون إضافة حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومصدر فخر لكل من أسهم في إنجازه.

