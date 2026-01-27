وزير البترول يهنئ المستشار عصام فريد بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة.

و فى بداية اللقاء، قدّم وزير البترول التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه رئاسة المجلس، معربًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به المجلس في دعم العملية التشريعية وترسيخ دولة القانون، متمنياً لرئيس المجلس التوفبق فى أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب" بدوى" عن تقديرة للدور الوطنى الهام الذى يقوم به مجلس الشيوخ فى دعم العملية التشريعية و مسانده جهود الدولة فى مختلف القطاعات و تهيئه مناخ جاذب للاستثمار



ومن جانبه، أكد المستشار عصام فريد حرص مجلس الشيوخ على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، خاصة في قطاع الطاقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع البترول وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ ، المستشار عمرو يسرى المستشار القانونى لرئيس المجلس و

اللواء محمد حسن، أمين عام وزارة البترول .