إضافة 5 محطات جديدة لتموين السيارات..اعتماد نتائج أعمال شركة النيل للبترول عن عام 2025

عقدت بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام 2025 لشركة النيل للبترول.

وخلال الجمعية، أوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة أن تنامى أنشطة الشركة خلال العام الماضى وتوسعها فى الوجه البحرى وشمال مصر إلى جانب نشاطها فى خدمة أهالينا بالصعيد، هو ترجمة حقيقية لرؤية تطوير منظومة توزيع الوقود بمصر بما يوافق النظم العالمية، لافتًا إلى أن القانون 159 لسنة 1981، التشريع الأساسي المنظم للشركة، يعطى شركة النيل مرونة أكبر فى تنمية استثماراتها وأنشطتها كضلع ثالث رئيسى مكافئ لشركتى مصر والتعاون للبترول وتقديم أداء يضاهى الشركات العالمية المقدمة للخدمات المماثلة.

وعبر الفيديوكونفرانس أكد المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنمية أنشطة شركة النيل وتحقيقها المزيد من النجاح.

أهم إنجازات شركة النيل خلال 2025

وأوضح المهندس إبراهيم موافى رئيس الشركة أهم نتائجها خلال عام 2025 ، ومنها إضافة 5 محطات جديدة لتموين السيارات ليصبح عدد محطاتها بالسوق المحلى 81 محطة، كما قامت بتطوير 9 محطات وحققت زيادة فى مبيعات بنزين 95 الذى يشهد حاليُا إقبالًا متزايدًا لجودته العالية.

كما استعرض التحديثات التى تمت بمستودع النيل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط وتنامى قدرات النقل ومنظومة إنتاج الزيوت عالية الأداء (5w-40) وتوسعها في مبيعات الزيوت بالسوق المحلى محققة 8949 طنًا بنسبة تطور 34% على عام 2024.

وعرض تطور الشركة فى مجال تموين الطائرات وموقف تطوير محطات التموين بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين وتطور مبيعات الكيماويات.