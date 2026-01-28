قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إضافة 5 محطات جديدة لتموين السيارات..اعتماد نتائج أعمال شركة النيل للبترول عن عام 2025

الهيئة المصرية العامة للبترول تعقد اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام 2025 لشركة النيل للبترول
الهيئة المصرية العامة للبترول تعقد اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام 2025 لشركة النيل للبترول
أمل مجدى

عقدت بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام 2025 لشركة النيل للبترول.

وخلال الجمعية، أوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة أن تنامى أنشطة الشركة خلال العام الماضى وتوسعها فى الوجه البحرى وشمال مصر إلى جانب نشاطها فى خدمة أهالينا بالصعيد، هو ترجمة حقيقية لرؤية تطوير منظومة توزيع الوقود بمصر بما يوافق النظم العالمية، لافتًا إلى أن القانون 159 لسنة 1981، التشريع الأساسي المنظم للشركة، يعطى شركة النيل مرونة أكبر فى تنمية استثماراتها وأنشطتها كضلع ثالث رئيسى مكافئ لشركتى مصر والتعاون للبترول وتقديم أداء يضاهى الشركات العالمية المقدمة للخدمات المماثلة.

وعبر الفيديوكونفرانس أكد المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنمية أنشطة شركة النيل وتحقيقها المزيد من النجاح.

أهم إنجازات شركة النيل خلال 2025

وأوضح المهندس إبراهيم موافى رئيس الشركة أهم نتائجها خلال عام 2025 ، ومنها إضافة 5 محطات جديدة لتموين السيارات ليصبح عدد محطاتها بالسوق المحلى 81 محطة، كما قامت بتطوير 9 محطات وحققت زيادة فى مبيعات بنزين 95 الذى يشهد حاليُا إقبالًا متزايدًا لجودته العالية.

كما استعرض التحديثات التى تمت بمستودع النيل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط وتنامى قدرات النقل ومنظومة إنتاج الزيوت عالية الأداء (5w-40) وتوسعها في مبيعات الزيوت بالسوق المحلى محققة 8949 طنًا بنسبة تطور 34% على عام 2024.

وعرض تطور الشركة فى مجال تموين الطائرات وموقف تطوير محطات التموين بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين وتطور مبيعات الكيماويات.

البترول الغاز بنزين 95 وزارة البترول شركة النيل للبترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

الأهلي

موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

توم سينتيفت

لا أعرف مصيري.. مدرب مالي يفجر مفاجآة حول أزمة المعسكر والراتب

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد