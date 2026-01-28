قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
أسماء عبد الحفيظ

يُعد التمر بالطحينة من الأطعمة الشعبية التي ارتبطت بالتراث الغذائي في العالم العربي، لكنه ليس مجرد طبق تقليدي يُقدَّم في المناسبات أو على مائدة الإفطار، بل هو كنز غذائي حقيقي يحمل فوائد عديدة لصحة الرجال، خاصة عند تناوله بانتظام وبطريقة معتدلة.

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟  

في هذا التقرير، نكشف أهم فوائد التمر بالطحينة للرجال، ولماذا ينصح خبراء التغذية بإدخاله ضمن النظام الغذائي، خاصة لمن يعانون من الإجهاد، ضعف الطاقة، أو انخفاض التركيز، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

قيمة غذائية عالية في طبق واحد

يجمع التمر بالطحينة بين عنصرين غنيين بالعناصر الغذائية:

  • التمر: مصدر طبيعي للسكريات الصحية، الألياف، البوتاسيوم، والمغنيسيوم.
  • الطحينة السمسم المطحون: غنية بالبروتين، الدهون الصحية، الزنك، الكالسيوم، وفيتامينات B.
  • هذا المزيج يمنح الجسم طاقة سريعة ومستدامة، دون الاعتماد على السكريات المصنعة.
  • تعزيز الطاقة والقدرة البدنية

من أبرز فوائد التمر بالطحينة للرجال:

  • رفع مستوى النشاط والطاقة.
  • تقليل الشعور بالإرهاق والتعب.
  • تحسين الأداء البدني أثناء العمل أو التمارين.

لذلك يُنصح به:

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟  
  • للرجال الذين يعملون لساعات طويلة.
  • لمن يمارسون الرياضة أو المجهود البدني الشاق.
  • دعم الصحة الجنسية والقدرة الإنجابية
  • يلعب التمر بالطحينة دورًا مهمًا في دعم الصحة الجنسية للرجال، بفضل:
  • الزنك الموجود في الطحينة، الضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون.
  • مضادات الأكسدة في التمر، التي تحسن الدورة الدموية.
  • تعزيز الخصوبة وجودة الحيوانات المنوية.
  • مع التأكيد أن النتائج تعتمد على نمط الحياة الكامل وليس الطعام وحده.
  • تقوية العضلات وبناء الكتلة العضلية
  • يحتوي هذا المزيج على:
  • بروتين نباتي.
  • أحماض أمينية.
  • معادن تدعم صحة العضلات.
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟  

تناوله بعد التمرين يساعد على:

تعويض الطاقة.

  • تسريع الاستشفاء العضلي.
  • تقليل التشنجات العضلية.
  • تحسين صحة القلب وضغط الدم

التمر بالطحينة مفيد لصحة القلب للأسباب التالية:

  • البوتاسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم.
  • الدهون الصحية في الطحينة تقلل الكوليسترول الضار.
  • الألياف تحسن صحة الشرايين.
  • الانتظام في تناوله باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • تعزيز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد التمر بالطحينة:

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟  
  • تحسين حركة الأمعاء.
  • تقليل الإمساك.
  • تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.
  • الألياف الطبيعية في التمر تلعب دورًا أساسيًا في دعم الهضم الصحي.

تقوية العظام والمفاصل

الطحينة غنية بـ:

  • الكالسيوم.
  • الفوسفور.
  • المغنيسيوم.

هذه المعادن ضرورية لصحة العظام، خاصة مع التقدم في العمر، وتساعد في تقليل آلام المفاصل.

دعم التركيز والصحة الذهنية

يساعد تناول التمر بالطحينة على:

  • تحسين التركيز.
  • تقليل التوتر.
  • دعم وظائف المخ.
  • بفضل فيتامينات B والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا في تحسين المزاج والأداء العقلي.

طريقة تناول التمر بالطحينة الصحيحة

للحصول على أقصى فائدة:

  • 2–3 تمرات مع ملعقة طحينة يوميًا.
  • يُفضل تناوله صباحًا أو بعد المجهود.
  • تجنب الإفراط لتفادي زيادة السعرات الحرارية.

من يجب أن ينتبه عند تناوله؟

  • مرضى السكري يُفضل استشارة الطبيب.
  • من يتبعون حمية لإنقاص الوزن.
  • من يعانون من حساسية السمسم.
التمر التمر بالطحينة ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل التمر مصدر طبيعي للسكريات الصحية البوتاسيوم والمغنيسيوم الطحينة السمسم أبرز فوائد التمر بالطحينة للرجال

