فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

يُعد التمر بالطحينة من الأطعمة الشعبية التي ارتبطت بالتراث الغذائي في العالم العربي، لكنه ليس مجرد طبق تقليدي يُقدَّم في المناسبات أو على مائدة الإفطار، بل هو كنز غذائي حقيقي يحمل فوائد عديدة لصحة الرجال، خاصة عند تناوله بانتظام وبطريقة معتدلة.

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

في هذا التقرير، نكشف أهم فوائد التمر بالطحينة للرجال، ولماذا ينصح خبراء التغذية بإدخاله ضمن النظام الغذائي، خاصة لمن يعانون من الإجهاد، ضعف الطاقة، أو انخفاض التركيز، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

قيمة غذائية عالية في طبق واحد

يجمع التمر بالطحينة بين عنصرين غنيين بالعناصر الغذائية:

التمر: مصدر طبيعي للسكريات الصحية، الألياف، البوتاسيوم، والمغنيسيوم.

الطحينة السمسم المطحون: غنية بالبروتين، الدهون الصحية، الزنك، الكالسيوم، وفيتامينات B.

هذا المزيج يمنح الجسم طاقة سريعة ومستدامة، دون الاعتماد على السكريات المصنعة.

تعزيز الطاقة والقدرة البدنية

من أبرز فوائد التمر بالطحينة للرجال:

رفع مستوى النشاط والطاقة.

تقليل الشعور بالإرهاق والتعب.

تحسين الأداء البدني أثناء العمل أو التمارين.

لذلك يُنصح به:

للرجال الذين يعملون لساعات طويلة.

لمن يمارسون الرياضة أو المجهود البدني الشاق.

دعم الصحة الجنسية والقدرة الإنجابية

يلعب التمر بالطحينة دورًا مهمًا في دعم الصحة الجنسية للرجال، بفضل:

الزنك الموجود في الطحينة، الضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون.

مضادات الأكسدة في التمر، التي تحسن الدورة الدموية.

تعزيز الخصوبة وجودة الحيوانات المنوية.

مع التأكيد أن النتائج تعتمد على نمط الحياة الكامل وليس الطعام وحده.

تقوية العضلات وبناء الكتلة العضلية

يحتوي هذا المزيج على:

بروتين نباتي.

أحماض أمينية.

معادن تدعم صحة العضلات.

تناوله بعد التمرين يساعد على:

تعويض الطاقة.

تسريع الاستشفاء العضلي.

تقليل التشنجات العضلية.

تحسين صحة القلب وضغط الدم

التمر بالطحينة مفيد لصحة القلب للأسباب التالية:

البوتاسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم.

الدهون الصحية في الطحينة تقلل الكوليسترول الضار.

الألياف تحسن صحة الشرايين.

الانتظام في تناوله باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد التمر بالطحينة:

تحسين حركة الأمعاء.

تقليل الإمساك.

تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الألياف الطبيعية في التمر تلعب دورًا أساسيًا في دعم الهضم الصحي.

تقوية العظام والمفاصل

الطحينة غنية بـ:

الكالسيوم.

الفوسفور.

المغنيسيوم.

هذه المعادن ضرورية لصحة العظام، خاصة مع التقدم في العمر، وتساعد في تقليل آلام المفاصل.

دعم التركيز والصحة الذهنية

يساعد تناول التمر بالطحينة على:

تحسين التركيز.

تقليل التوتر.

دعم وظائف المخ.

بفضل فيتامينات B والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا في تحسين المزاج والأداء العقلي.

طريقة تناول التمر بالطحينة الصحيحة

للحصول على أقصى فائدة:

2–3 تمرات مع ملعقة طحينة يوميًا.

يُفضل تناوله صباحًا أو بعد المجهود.

تجنب الإفراط لتفادي زيادة السعرات الحرارية.

من يجب أن ينتبه عند تناوله؟