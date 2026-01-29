أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر

تحدثت غادة إحدى أشهر مغسلات الموتى، عن خرافات غسل الموتى، قائلة:" لا أسمح بترك ليفة الغسل لأي شخص"، متابعة:" ليفة الغسل بيتعمل عليها أعمال".

واسترسلت خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2:" ناس كتير طلبت مني ليفة الغسل مقابل 5 الاف جنيه ولكني أرفض تماما"، متابعة:" كل ما يتم استخدامه المتوفي أقوم بالتخلص منه على الفور".

وشددت على أن ليفة المتوفى تكون سبب كبير في أذى الكثير من الناس، متابعة:" بيعملوا بيها حاجات وحشة".

وأكدت أن المتوفى يظل مدركًا لما حوله حتى لحظة الدفن، وأن بعضهم تظهر عليه علامات السكينة أو السرور.