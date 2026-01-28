رئيس الوفد يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

تقدم الدكتور النائب عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وإلى جميع رجال الشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، الذى يوافق ذكرى بطولات خالدة سطرها أبناء الوطن دفاعًا عن كرامته وسيادته.

وأكد رئيس حزب الوفد في بيان له أن هذه المناسبة الوطنية تمثل رمزًا للفداء والتضحية، وتعكس الدور العظيم الذى تقوم به الشرطة المصرية فى حماية أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على سلامة المواطنين، والتصدى لكافة أشكال الجريمة والإرهاب، بما يعزز دعائم الدولة ويحفظ مقدراتها.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن تضحيات رجال الشرطة ستظل محل تقدير واعتزاز من الشعب المصرى، مشددًا على أن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية والبناء، وأن ما تبذله وزارة الداخلية من جهود متواصلة يرسخ الاستقرار ويهيئ المناخ لمواصلة مسيرة التقدم.

واختتم رئيس حزب الوفد بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يوفق رجال الشرطة فى أداء رسالتهم الوطنية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.