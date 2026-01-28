خالد أبو بكر: البرلمان المصري بداية حقيقية لممارسة الرقابة والمساءلة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الجلسات البرلمانية الأخيرة أظهرت بداية حقيقية لممارسة الرقابة والمساءلة من قبل النواب، مؤكدًا أهمية متابعة المخرجات الفعلية للاجتماعات الحزبية قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المواطن يحتاج إلى رؤية واضحة لما تم مناقشته داخل الأحزاب، وخصوصًا فيما يتعلق بالقرارات الضريبية والتشريعات التي تؤثر مباشرة على حياته اليومية.

وأوضح أبو بكر أن ما شهدته جلسات حزب مستقبل وطن، على سبيل المثال، يعكس اهتمام النواب بالمشاركة في الحوار مع الحكومة، إلا أن توثيق هذه الاجتماعات وعرض الفيديوهات الرسمية ضروري لزيادة الشفافية أمام الرأي العام. وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة بين المواطنين وممثليهم في البرلمان.

وأكد أبو بكر أن التوازن بين النواب والمسؤولين الحكوميين في النقاشات يعكس روح الديمقراطية والرقابة الفعلية، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج في جميع الأحزاب واللجان البرلمانية لضمان مصلحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.