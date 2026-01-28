البرلمان العربي يشارك في الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات بالإمارات

شارك البرلمان العربي في أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان:‏ "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، وبرعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

ضم وفد البرلمان العربي المشارك في المنتدى النائبة ابتسام الدلال، والنائبة اليخير سيد المختار.

وجاءت مشاركة البرلمان العربي في هذا المنتدى انطلاقًا مما يوليه من أهمية بالغة لقضية تمكين المرأة العربية اقتصاديًا وسياسيًا، والتزامه بدعم كل المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة، وبما يراعي في الوقت ذاته خصوصية كل مجتمع ومنظومة القيم الخاصة به.