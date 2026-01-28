الجثث بتتكلم وتضحك| أشهر مغسلة تكشف أسرار عالم الموتى وعلامات حسن الخاتمة.. فيديو

كشفت غادة، أشهر مغسلة موتى، عن حبها الكبير لتغسيل الموتى، مؤكدة أنها تعمل في هذا المجال منذ 25 سنة، وأنها لا تستطيع الاستغناء عنه.

وقالت «غادة» خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2": "بقالي 25 سنة بغسل الموتى وحبيت التغسيل، ومقدرش أستغنى عن الشغلانة وحبيتها أوي، لقيت البني آدم زي ما بيعيش بأسراره بيموت بأسراره".

موتى الحوادث

وأضافت مغسلة موت، أن عملها مع موتى الحوادث جعلها ترى الحياة بمنظور آخر، مشيرة إلى أن هذا العمل لا يقدر بثمن، ولا تنفعه كنوز الدنيا وهي على سرير الغسل.

اللي عاش بيرضي ربنا بيبان عليه

وختمت : "اللي عاش بيرضي ربنا بيبان عليه، واللي توفى وهو عمله مش كويس بيبان عليه، واللي بيموت موتة ربنا بيكون وجه مستبشر، واللي بيعمل خير في الدنيا، بيكون خير في غسله وتكفينه".

