نهال طايل تهنئ الشرطة المصرية بعيدها: رجال يضحون بالغالي والنفيس من أجل أمن الوطن

قدّمت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة صدى البلد، التهنئة إلى الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مؤكدة تقديرها الكبير للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

أمن الوطن واستقراره

وقالت نهال طايل: «كل عام وشرطتنا الباسلة الأوفياء المخلصين بألف خير، الرجالة اللي بيضحوا بالغالي والنفيس علشان أمن الوطن واستقراره، وبيقدموا أسمى معاني التضحية من أجل مصر»، مشيرة إلى أن الشرطة المصرية تمثل أحد أعمدة الدولة الأساسية وسياج الأمان للمجتمع.



وأضافت أن عيد الشرطة ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو ذكرى وطنية تُجسّد تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، ليظل شعب مصر ينعم بالأمن والأمان في ظل ظروف وتحديات إقليمية ودولية صعبة.

مواجهة الإرهاب والجريمة

وأشادت طايل بجهود وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها، ودورها في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين، مؤكدة أن الشعب المصري يعي جيدًا حجم التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة يوميًا من أجل استقرار البلاد.



واختتمت الإعلامية نهال طايل تهنئتها قائلة: «كل عام ومصر بلد الأمن والأمان، وكل عام ورجال الشرطة درع الوطن وسنده الحقيقي»، موجهة التحية لأرواح شهداء الشرطة ومتمنية دوام التوفيق والسلامة لجميع رجال الأمن.