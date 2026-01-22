بعد عرض حلقتها ببرنامج تفاصيل..القومي للمرأة يتبنى حالة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي

قالت الإعلامية نهال طايل، إن المجلس القومي للمرأة تبنى حالة السيدة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي، متابعة: "فلوس عملية رجلك يا فاطمة هتكون عندك خلال الأسبوع القادم وهتعملي العملية على خير".

وأضافت خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن فاطمة تحملت قساوة زوجها من أجل أولادها، متابعة: لازم نحترم مشاعر بعض.

ووجهت فاطمة الشكر للإعلامية نهال طايل، قائلة:" بشكرك وبشكر البرنامج وتم القبض على زوجي والإجراءات الآن تتم من أجل حصولي على مستحقاتي كاملة".

وفي سياق متصل..قالت فاطمة خلال لقائها ببرنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، إن زوجها كان يعاني من هلاوس بسبب تعاطي المواد المخدرة، وكان يفتعل مشكلات بلا سبب: 'كان بيشوف خطوط الخشب رسمة عين، ويتهمني إني اللي عاملاها.. كنت بخاف من الضرب فاقوله (آه) على أي حاجة'.

وأشارت إلى أنها تحملت سنوات طويلة من الإهانة والعنف، مضيفة: 'كسرني وأهاني وأنا معملتش حاجة.. اتبهدلت بجد'.