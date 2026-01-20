قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاطمة تروي تفاصيل صادمة عن تعرضها للعنف الزوجي: كسرني وأهاني واستحملت علشان عيالي
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
توك شو

فاطمة تروي تفاصيل صادمة عن تعرضها للعنف الزوجي: كسرني وأهاني واستحملت علشان عيالي

فاطمة
فاطمة
عبد الخالق صلاح

كشفت 'فاطمة' تفاصيل صادمة عن سنوات من العنف الأسري الذي تعرضت له على يد زوجها، مؤكدة أنها تحملت ما يفوق قدرة البشر حفاظًا على استقرار أسرتها وبناتها الثلاث.

وقالت فاطمة خلال لقائها ببرنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، إن زوجها كان يعاني من هلاوس بسبب تعاطي المواد المخدرة، وكان يفتعل مشكلات بلا سبب: 'كان بيشوف خطوط الخشب رسمة عين، ويتهمني إني اللي عاملاها.. كنت بخاف من الضرب فاقوله (آه) على أي حاجة'.

وأشارت إلى أنها تحملت سنوات طويلة من الإهانة والعنف، مضيفة: 'كسرني وأهاني وأنا معملتش حاجة.. اتبهدلت بجد'.

وروت فاطمة أنها نشأت في بيت مفترق بين والدها ووالدتها، وهو ما دفعها للتمسك بالحياة الزوجية حتى لا تعيش بناتها التجربة نفسها، قائلة:

'استحملت عشان عيالي.. مش عايزاهم يتبهدلوا زي ما أنا اتبهدلت'.

وأضافت أنها تحملت مسؤولية المنزل بالكامل خلال فترة حبس زوجها، مؤكدة: 'كنت بشقى وهو محبوس ومكنتش مخلياه ولا عيالي محتاجين حاجة.. ورغم كده مقدرش ده'.

وأوضحت أن أبناءها الثلاثة اضطروا للبحث عن عمل لمواجهة احتياجات الأسرة، قائلة: 'ابني الكبير صدره تعبان وبينزل يشتغل.. والصغير بيشتغل عند بتاع فراخ من الفجر لليوم التاني ويجيب له السجاير'.

واختتمت فاطمة حديثها بالتأكيد على رغبتها في إنهاء هذه الحياة: 'نفسي أطلق منه.. أنا قعدت 20 يوم في العناية ومن ساعتها مبمشيش على رجلي'.

