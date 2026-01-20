فاطمة تروي تفاصيل صادمة عن تعرضها للعنف الزوجي: كسرني وأهاني واستحملت علشان عيالي

كشفت 'فاطمة' تفاصيل صادمة عن سنوات من العنف الأسري الذي تعرضت له على يد زوجها، مؤكدة أنها تحملت ما يفوق قدرة البشر حفاظًا على استقرار أسرتها وبناتها الثلاث.

وقالت فاطمة خلال لقائها ببرنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، إن زوجها كان يعاني من هلاوس بسبب تعاطي المواد المخدرة، وكان يفتعل مشكلات بلا سبب: 'كان بيشوف خطوط الخشب رسمة عين، ويتهمني إني اللي عاملاها.. كنت بخاف من الضرب فاقوله (آه) على أي حاجة'.

وأشارت إلى أنها تحملت سنوات طويلة من الإهانة والعنف، مضيفة: 'كسرني وأهاني وأنا معملتش حاجة.. اتبهدلت بجد'.

وروت فاطمة أنها نشأت في بيت مفترق بين والدها ووالدتها، وهو ما دفعها للتمسك بالحياة الزوجية حتى لا تعيش بناتها التجربة نفسها، قائلة:

'استحملت عشان عيالي.. مش عايزاهم يتبهدلوا زي ما أنا اتبهدلت'.

وأضافت أنها تحملت مسؤولية المنزل بالكامل خلال فترة حبس زوجها، مؤكدة: 'كنت بشقى وهو محبوس ومكنتش مخلياه ولا عيالي محتاجين حاجة.. ورغم كده مقدرش ده'.

وأوضحت أن أبناءها الثلاثة اضطروا للبحث عن عمل لمواجهة احتياجات الأسرة، قائلة: 'ابني الكبير صدره تعبان وبينزل يشتغل.. والصغير بيشتغل عند بتاع فراخ من الفجر لليوم التاني ويجيب له السجاير'.

واختتمت فاطمة حديثها بالتأكيد على رغبتها في إنهاء هذه الحياة: 'نفسي أطلق منه.. أنا قعدت 20 يوم في العناية ومن ساعتها مبمشيش على رجلي'.