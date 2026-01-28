سامي نصر الله: لقاء وزير الصناعة بـ "إيليت سولار" يدعم توسع الطاقة الشمسية ويعزز الإنتاج المحلي والتصدير

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لقاء كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة لدعم توسع الشركات المحلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي ورفع القدرة التصديرية لمصر.

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن اعتماد الطاقة الشمسية في المصانع، وتشجيع الشركات على استخدام الطاقة النظيفة، يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق استدامة المنشآت الصناعية وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية للطاقة المتجددة.

وأشار عضو صناعة البرلمان إلى أن فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لا سيما في إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، يُعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة فرص الاستثمار النوعي في القطاع.

وأكد نائب الشرقية، أهمية تدريب الكوادر العاملة في الشركات العاملة بالطاقة الشمسية، سواء من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أو عبر إنشاء مدارس للتنمية الصناعية في المناطق الاقتصادية، لضمان رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع أحدث تقنيات الإنتاج.



واختتم النائب سامي نصر، على أن الالتزام باستخدام المنتجات المحلية، وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلي، يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن جودة وتنافسية محلية في قطاع الطاقة الشمسية، داعيًا جميع الشركات إلى الالتزام بهذه المعايير لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير.