بالصور

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
كريم عاطف

تسعى شركة فولكس فاجن الألمانية إلى توظيف ميزة انخفاض تكاليف التصنيع في الصين لدعم خططها التصديرية نحو عدد من الأسواق الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية عالميا، مع استبعاد السوق الأوروبية من هذه الإستراتيجية في المرحلة الحالية.

تاريخ شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

وأوضح رالف براندستاتر، رئيس عمليات فولكس فاجن في الصين، أن السيارات المنتجة داخل المصانع الصينية سيتم توجيهها بشكل أساسي إلى أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، مؤكدا أن أوروبا لا تندرج ضمن خطط التصدير في الوقت الراهن.

من جانبه، أكد أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الشركة حققت تقدما ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى تحسن أداء الطرازات المختلفة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن صناعة السيارات تمر بمرحلة بالغة التعقيد، ما يتطلب مواصلة العمل على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

فولكس فاجن وXpeng

وقال بلوم إن المرحلة المقبلة تفرض على فولكس فاجن التركيز بشكل أكبر على تحقيق عوائد أعلى، بما يسمح لها بالاستثمار في التقنيات المستقبلية ومواجهة التحديات المتزايدة في القطاع.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه فولكس فاجن ضغوطا قوية داخل السوق الصينية، أكبر سوق سيارات في العالم، بعد أن فقدت الصدارة لصالح شركات محلية مثل BYD وGeely، خاصة في ظل النمو المتسارع لمبيعات السيارات الكهربائية واحتدام المنافسة السعرية.

فولكس فاجن تيجون موديل 2026

وأشار براندستاتر إلى أن أسعار السيارات في الصين بلغت مستويات يرجح معها استقرارها دون زيادات مستقبلية، موضحا أن الشركة تستهدف على المدى الطويل الحفاظ على مكانتها ضمن أكبر ثلاثة مصنعين للسيارات في السوق الصينية.

وتعكس خطة التوسع التصديري من الصين توجه فولكس فاجن للاستفادة من الفارق الكبير في تكاليف الإنتاج مقارنة بأوروبا، بما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة المنافسة، سواء داخل الصين أو في الأسواق الخارجية.

فولكس فاجن تي روك

ومن المنتظر أن تركز الشركة على إنتاج وتصدير الطرازات الأعلى طلبا عالميا، لا سيما السيارات الاقتصادية والكهربائية، مع الحرص على تحقيق توازن دقيق بين السعر والجودة، لضمان الحفاظ على هوامش الربح واستدامة الحضور في الأسواق المستهدفة.

بشكل عام، تكشف إستراتيجية فولكس فاجن الجديدة عن محاولة ذكية لتحويل تحديات السوق الصينية إلى فرصة للنمو خارجيا، عبر تعزيز صادراتها إلى الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية، بما يدعم ربحية الشركة ويحافظ على موقعها التنافسي على المدى الطويل. 

بالصور

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

