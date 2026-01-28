مُغسّلة موتى تروي مواقف صادمة: «الجثمان يسمع ويشعر حتى لحظة الدفن» |فيديو

روت غادة إحدى أشهر مغسلات الموتى عددًا من المواقف المؤثرة والغريبة التي واجهتها خلال عملها، مؤكدة أن بعض المتوفين أظهروا ردود فعل أثناء الغُسل.



وقالت خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها تعاملت مع حالة كانت تُحرّك إصبعها وكأنها تتشهد أثناء الغسل، مؤكدة: «قابلت حالة كانت بتتشاهد وهي ميتة، وكانت بترفع صباعها وتنزله طول فترة الغسل».



وأضافت أن الجثمان يسمع ويتأثر بالكلام والحركات، موضحة أنها تتحدث مع المتوفى أثناء الغسل وتجد استجابة أحيانًا، كما أن بعض المتوفين يبكون أو يبدون رغبة في الإسراع بإنهاء الغسل لملاقاة الله.



وأكدت أن هذه المهنة غيّرت حياتها بالكامل، وجعلتها أكثر قربًا من الله، مُشدّدة على أهمية الستر وعدم إفشاء أسرار الموتى.



