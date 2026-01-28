تعمل فيها منذ 25 عاما.. أشهر مغسلة موتى: لا أستطيع الاستغناء عن المهنة

كشفت غادة، إحدى أشهر مغسلات الموتى، عن ارتباطها الشديد بمهنة تغسيل الموتى، مؤكدة أنها تعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا، ولا تستطيع الابتعاد عنه رغم صعوبته نفسيًا وإنسانيًا.

وقالت غادة، خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن حبها للمهنة جاء من إيمانها العميق برسالتها، موضحة:«بقالي 25 سنة بغسل الموتى وحبيت التغسيل، ومقدرش أستغنى عن الشغلانة، لقيت إن الإنسان زي ما بيعيش بأسراره بيموت بأسراره».



وأشارت إلى أن تعاملها المستمر مع الموت جعلها ترى الحياة من منظور مختلف، مؤكدة أن المال أو كنوز الدنيا لا قيمة لها أمام لحظة الوقوف على سرير الغُسل.



واسترسلت:" المهنة دي خلتني ازهد الدنيا، متابعة:" لما بدأت أغسل الموتى في المستشفيات حبيت المهنة أكثر وأكثر، خاصة جثث الحوادث".



