أول تعليق من صاحبة فيديو ثلاجة الموتى: أنا مش مريضة نفسية للدرجة دي

خرجت روبا حمزة، صاحبة واقعة تصوير فيديو داخل المشرحة، في اول تعليق لها رداً علي الهجوم الذي تعرضت له بعد انتشار مقطع الفيديو في الساعات الماضية، والذي تسبب في حالة من الجدل و الغضب بين رواد مواقع التواصل.

وقالت روبا خلال في مقطع فيديو ظهرت فيه عبر حسابها بموقع التواصل فيسبوك: "يا حبايبي هو مين هيقدر يخش مشرحة ويصوّر ويعمل رياكت كوميدي جوّه مشرحة؟ أكيد أنا مش مريضة نفسية للدرجة دي"

واضافت: "آه إحنا عندنا شوية خلل، وده طبيعي من العوامل الأسرية، بس اللي أنا مسكتها في إيدي دي من كانت مانيكان ورُكبي كانت بتخبط في بعض وأنا عارفة إن ده مانيكان".

تفاصيل الواقعة

انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية لسيدة ترتدي ملابس ممرضة، وتمسك بيد متوفى قائلة: «سلم على طنط يا قلبي»، لينتشر الفيديو انتشارا واسعا، محدثا حالة من الغضب وسط مطالبات بضرورة معاقبة الممرضة.

وتبين لاحقا أن الفيديو المتداول هو مشهد تمثيلي جرى تصويره ضمن كواليس مسلسل "تحت الحصار"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، ومن بطولة منة شلبي وإياد نصار، حيث تم اقتطاع المقطع من سياقه الفني وإعادة نشره باعتباره واقعة حقيقية، ما أدى إلى تضليل المتابعين وتحويل مشهد درامي إلى قضية رأي عام.