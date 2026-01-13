إياد نصار عن تعاونه مع منة شلبي في "تحت الحصار": ممثلة مجتهدة

تحدث الفنان إياد نصار عن كواليس مسلسل "تحت الحصار" الذي يقدم بطولته مع الفنانة منة شلبي في الموسم الرمضاني المقبل 2026 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال إياد نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "سعداء جدًا إننا قادرين نفتح ملف غزة ونتكلم عن هذا الموضوع العظيم، والأهم بالنسبة لي قرار إنتاج مسلسل بيتكلم عن غزة لأننا بنعمل مسلسل خارج حسابات المسلسلات وخارج فكرة صراع دراما رمضان".

وعما إذا كان المسلسل يتناول ما يحدث داخل غزة أما عرض لكفاح الشعب الفلسطيني والكراهية الصهيونية، قال إياد نصار:"إحنا بنتكلم عن ما وراء الخبر، الخبر كان موجود في ذاكرة الناس والناس لسه عارفاه وشايفاه، لكن إحنا بنخوض في الحكاية الإنسانية، وبنحاول نشيل فكرة إنه الشعب الفلسطيني اللي اتحول لفترة طويلة لأرقام بس، إنه شعب عظيم شعب مش مجرد أرقام، بل حكايات وقصص ومعاناة وكفاح ونضال، وبنفس الوقت بنسلط الضوء بشكل بشكل حقيقي على هذه العلاقة الطويلة والحقيقية بين الفلسطيني والمصري، لأنهم شركاء في الأرض والوطن والوجع كمان".

وعن التعاون مع منة شلبي للمرة الرابعة قال: "منة ممثلة مجتهدة وأنا بكون سعيد بالشغل معاها، وبتحاول تكون فيه مشروع بيقدم شيء جديد، وأنا بيهمني دايمًا إنه الشراكة مع ممثل في عنده هم التمثيل، ده مهم بالنسبة لي.

وكشف إياد نصار أنه سيتحدث في المسلسل باللهجة الفلسطينية، قائلًا: "بتكلم فلسطيني، والمصري بتاعي الفترة دي أصبح مش مظبوط لأني مركز أتكلم فلسطيني طول الوقت".

وأشار إياد نصار إلى أنه المصري أسهل عليه من الأردني: “أنا بقالي 20 سنة في مصر بالنسبة لي المصري أسهل، يعني أنا بترجم من مصري لفلسطيني، وأهالينا في الأردن مستوعبين لأني بقالي 20 سنة في مصر، وبعبر عن نفسي بالمصري أسرع وأدق حتى بالتفاصيل”.

