الممثل الفلسطيني العالمي إياد حوراني في الدراما المصرية لأول مرة بمسلسل تحت الحصار

يخوض الممثل الفلسطيني العالمي إياد حوراني أولى تجاربه في الدراما المصرية من خلال مشاركته في مسلسل "تحت الحصار"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة في المسيرة الفنية لإياد حوراني، الذي استطاع خلال السنوات الماضية أن يلفت الأنظار بموهبته وحضوره المميز، سواء في الأعمال المحلية أو العالمية، ما أسهم في انتشار اسمه عربيًا ودوليًا. ويُعرف حوراني بأدائه الصادق والعفوي، وحرصه الدائم على اختيار أدوار تعبّر عن الإنسان الفلسطيني وقضاياه الإنسانية والاجتماعية.

ومن أبرز المحطات في مشواره الفني مشاركته في الفيلم العالمي Vanguard إلى جانب النجم العالمي جاكي شان، في تجربة سينمائية لافتة أضافت إلى رصيده الفني بُعدًا دوليًا، وأتاحت له الاحتكاك بصناعة السينما العالمية واكتساب خبرات جديدة في بيئة إنتاج مختلفة.

كما شارك في بطولة فيلم “عمر” للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، وهو العمل الذي حقق نجاحًا دوليًا واسعًا ونال ترشيحات عالمية مرموقة، وشكل تجربة مفصلية في مسيرته الفنية.

ويُنتظر أن تضيف مشاركة إياد حوراني في مسلسل “تحت الحصار” حضورًا مميزًا للعمل، خاصة في ظل التعاون مع المخرج بيتر ميمي، ونخبة من نجوم الدراما العربية، ما يجعل المسلسل من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان 2026.



“تحت الحصار” من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية “الاختيار” وملحمة ”الحشاشين”.



مسلسل “تحت الحصار” من بطولة منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، إياد حوراني، تارا عبود، أدم بكري، وغيرهم، ويعتبر المسلسل منصة لطرح القضية الفلسطينية من منظور إنساني عميق، مع تسليط الضوء على الدور المصري الداعم لحق الشعب الفلسطيني.