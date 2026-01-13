قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان الاجتماعي: تنفيذ مليون و72 ألف وحدة سكنية والانتهاء من 790 ألف شقة
إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بـ معرض القاهرة للكتاب 2026
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إنشاء نظام أمني معاد لروسيا
هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الممثل الفلسطيني العالمي إياد حوراني في الدراما المصرية لأول مرة بمسلسل تحت الحصار

قسم الفن

يخوض الممثل الفلسطيني العالمي إياد حوراني أولى تجاربه في الدراما المصرية من خلال مشاركته في مسلسل "تحت الحصار"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة في المسيرة الفنية لإياد حوراني، الذي استطاع خلال السنوات الماضية أن يلفت الأنظار بموهبته وحضوره المميز، سواء في الأعمال المحلية أو العالمية، ما أسهم في انتشار اسمه عربيًا ودوليًا. ويُعرف حوراني بأدائه الصادق والعفوي، وحرصه الدائم على اختيار أدوار تعبّر عن الإنسان الفلسطيني وقضاياه الإنسانية والاجتماعية.

ومن أبرز المحطات في مشواره الفني مشاركته في الفيلم العالمي Vanguard إلى جانب النجم العالمي جاكي شان، في تجربة سينمائية لافتة أضافت إلى رصيده الفني بُعدًا دوليًا، وأتاحت له الاحتكاك بصناعة السينما العالمية واكتساب خبرات جديدة في بيئة إنتاج مختلفة.

كما شارك في بطولة فيلم “عمر” للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، وهو العمل الذي حقق نجاحًا دوليًا واسعًا ونال ترشيحات عالمية مرموقة، وشكل تجربة مفصلية في مسيرته الفنية.

ويُنتظر أن تضيف مشاركة إياد حوراني في مسلسل “تحت الحصار” حضورًا مميزًا للعمل، خاصة في ظل التعاون مع المخرج بيتر ميمي، ونخبة من نجوم الدراما العربية، ما يجعل المسلسل من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان 2026.

“تحت الحصار” من تأليف  عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية “الاختيار” وملحمة ”الحشاشين”.

مسلسل “تحت الحصار” من بطولة منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، إياد حوراني، تارا عبود، أدم بكري، وغيرهم، ويعتبر المسلسل منصة لطرح القضية الفلسطينية من منظور إنساني عميق، مع تسليط الضوء على الدور المصري الداعم لحق الشعب الفلسطيني.

إياد حوراني مسلسل تحت الحصار المخرج بيتر ميمي الفنان إياد حوراني مسلسلات رمضان 2026

