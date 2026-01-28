قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
ببطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف اقتصادي جديد

لمياء الياسين

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A07 5G وهو من الهواتف التي تستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة الذين يرغبون في دعم برمجي طويل الأمد وبطارية كبيرة

سامسونج جالاكسي A07 5G

يتوفر الجهاز بلونين البنفسجي والأسود وبخيارين للتخزين ويأتي طراز 64 جيجابايت بسعر 8290 بيزو فلبيني ، وطراز 128 جيجابايت بسعر 9990 بيزو فلبيني. يمكن شراء كلا الطرازين من متجر سامسونج الإلكتروني.
يأتي هاتف Galaxy A07 5G بشاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. تصل سطوع الشاشة إلى 800 شمعة في وضع السطوع العالي، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس. 

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ويأتي مزودًا بواجهة المستخدم One UI 8.0.

يُعدّ دعم البرامج من الميزات الرئيسيةً في الهاتف فهو سيتوفر بستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى ست سنوات من التحديثات الأمنية. يُعتبر هذا المستوى من الدعم غير معتاد بالنسبة للهواتف الاقتصادية، مما يجعل الجهاز خيارًا مناسبًا للاستخدام طويل الأمد.
على الجانب الآخر يحتوي  هاتف Galaxy A07 5G على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة للاستخدام المطول. وتتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. 

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والماء بمعيار IP54، ونظام Samsung Knox Vault للأمان،  وميزة Circle to Search، وGemini Live ويأتي الهاتف بهيكل من بوليمر مُقوّى بألياف زجاجية، ويبلغ سمكه 8.2 ملم، ويزن 199 جرامًا.

يُعالج هاتف Galaxy A07 5G مشكلة شائعة في الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، حيث ينتهي دعم البرامج بسرعة. ويضمن التزام التحديثات لمدة ست سنوات بقاء الهاتف آمناً ويعمل بكفاءة لفترة أطول بكثير من الأجهزة الاقتصادية الأخرى.

يتوافر هاتف Galaxy A07 بسعر يبدأ من 91 دولار للنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

حالة الطقس

الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

