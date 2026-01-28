ببطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف اقتصادي جديد

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A07 5G وهو من الهواتف التي تستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة الذين يرغبون في دعم برمجي طويل الأمد وبطارية كبيرة

سامسونج جالاكسي A07 5G

يتوفر الجهاز بلونين البنفسجي والأسود وبخيارين للتخزين ويأتي طراز 64 جيجابايت بسعر 8290 بيزو فلبيني ، وطراز 128 جيجابايت بسعر 9990 بيزو فلبيني. يمكن شراء كلا الطرازين من متجر سامسونج الإلكتروني.

يأتي هاتف Galaxy A07 5G بشاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. تصل سطوع الشاشة إلى 800 شمعة في وضع السطوع العالي، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ويأتي مزودًا بواجهة المستخدم One UI 8.0.

يُعدّ دعم البرامج من الميزات الرئيسيةً في الهاتف فهو سيتوفر بستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى ست سنوات من التحديثات الأمنية. يُعتبر هذا المستوى من الدعم غير معتاد بالنسبة للهواتف الاقتصادية، مما يجعل الجهاز خيارًا مناسبًا للاستخدام طويل الأمد.

على الجانب الآخر يحتوي هاتف Galaxy A07 5G على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة للاستخدام المطول. وتتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ميزات هاتف سامسونج جالاكسي A07 5G

تشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والماء بمعيار IP54، ونظام Samsung Knox Vault للأمان، وميزة Circle to Search، وGemini Live ويأتي الهاتف بهيكل من بوليمر مُقوّى بألياف زجاجية، ويبلغ سمكه 8.2 ملم، ويزن 199 جرامًا.

يُعالج هاتف Galaxy A07 5G مشكلة شائعة في الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، حيث ينتهي دعم البرامج بسرعة. ويضمن التزام التحديثات لمدة ست سنوات بقاء الهاتف آمناً ويعمل بكفاءة لفترة أطول بكثير من الأجهزة الاقتصادية الأخرى.

يتوافر هاتف Galaxy A07 بسعر يبدأ من 91 دولار للنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت