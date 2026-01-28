اقتصادية قناة السويس: تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في كل المناطق

تفقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم خلال جولة موسعة شملت منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) التي شهدت مراسم وضع حجر أساس مشروع جديد في وقت مبكر اليوم؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشروعات تجهيز البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية الجاري إنشائها في قطاع الصناعات المعدنية.

أعقب ذلك توجه رئيس المنطقة الاقتصادية رفقة عدد من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك لمتابعة موقف التنفيذ الفعلي لأعمال تحسين التربة ومشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تجهيزها بمواصفات عالمية، والتي تشمل محطات المياه، والغاز الطبيعي، والصرف والمعالجة، بالإضافة لمعدلات إنجاز الطرق الداخلية والبوابات، وكذلك عوامل الاستدامة البيئية، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية من شبكات ونظم مكافحة الحريق وغيرها، فضلًا عن مستجدات إنشاءات المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية بالمنطقة؛ وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بهذه المنطقة.

وعلى هامش الجولة التفقدية الموسعة للمنطقتين، اكد وليد جمال الدين، أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية واللوجستية بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب الصناعيتين؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز للمشروعات كافة، مؤكدًا أن اقتصادية قناة السويس تضع هذه المناطق في مقدمة أولوياتها لما تشهداه من نجاحات استثنائية مؤخرًا.

ولفت رئيس اقتصادية قناة السوس إلى أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في كل منطقة صناعية وفق القطاعات المستهدفة بكل منطقة على حدة؛ والتي تشمل قطاعات صناعة السبائك المعدنية ومواد البناء بشرق الإسماعيلية، وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، والصناعات الغذائية بالقنطرة غرب، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بهذه المناطق؛ حيث تحرص الهيئة على تطوير المنطقتين لدورهما الفاعل في تنمية سيناء ومدن القناة، وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق توطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، تحقيقًا للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية.