قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس: تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في كل المناطق

رئيس اقتصادية قناة السويس في جولة تفقدية موسعة بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب
رئيس اقتصادية قناة السويس في جولة تفقدية موسعة بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب
محمد الغزاوى

تفقد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم خلال جولة موسعة شملت منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) التي شهدت مراسم وضع حجر أساس مشروع جديد في وقت مبكر اليوم؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات مشروعات تجهيز البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية الجاري إنشائها في قطاع الصناعات المعدنية.

 أعقب ذلك توجه رئيس المنطقة الاقتصادية  رفقة عدد من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك لمتابعة موقف التنفيذ الفعلي لأعمال تحسين التربة ومشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تجهيزها بمواصفات عالمية، والتي تشمل محطات المياه، والغاز الطبيعي، والصرف والمعالجة، بالإضافة لمعدلات إنجاز الطرق الداخلية والبوابات، وكذلك عوامل الاستدامة البيئية، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية من شبكات ونظم مكافحة الحريق وغيرها، فضلًا عن مستجدات إنشاءات المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية بالمنطقة؛ وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بهذه المنطقة.

رئيس اقتصادية قناة السويس في جولة تفقدية موسعة بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب

وعلى هامش الجولة التفقدية الموسعة للمنطقتين، اكد وليد جمال الدين، أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية واللوجستية بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب الصناعيتين؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز للمشروعات كافة، مؤكدًا أن اقتصادية قناة السويس تضع هذه المناطق في مقدمة أولوياتها لما تشهداه من نجاحات استثنائية مؤخرًا.

ولفت رئيس اقتصادية قناة السوس   إلى أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في كل منطقة صناعية وفق القطاعات المستهدفة بكل منطقة على حدة؛ والتي تشمل قطاعات صناعة السبائك المعدنية ومواد البناء بشرق الإسماعيلية، وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، والصناعات الغذائية بالقنطرة غرب، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بهذه المناطق؛ حيث تحرص الهيئة على تطوير المنطقتين لدورهما الفاعل في تنمية سيناء ومدن القناة، وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق توطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، تحقيقًا للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية.

السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس القنطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

لابورتا

لابورتا: واثق من فوز برشلونة على كوبنهاجن.. وسنقاتل للتأهل

سلوت

موقف آرني سلوت من الاستمرار مع ليفربول

المهدي سليمان

سبب خروج المهدي سليمان من قائمة الزمالك بلقاء بتروجيت

بالصور

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي
الحصان الباكي
الحصان الباكي

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد