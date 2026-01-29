ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل» تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث من قِبل طلاب الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة جنوب سيناء، حول الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026، وذلك في ظل حالة من الترقّب انتظارًا لاعتماد النتيجة رسميًا.



وأكدت مصادر رسمية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، إلى جانب رصد الدرجات ومراجعتها، شارفت على الانتهاء داخل كنترول المحافظة، حيث جرى الانتهاء من نحو 80% من إجمالي أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.



وأوضحت المصادر أنه من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل، في غضون أربعة أيام، فور الانتهاء من جميع الإجراءات النهائية الخاصة بالنتيجة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.



ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء عقب اعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على أن تُتاح النتيجة داخل المدارس فور اعتمادها، بالإضافة إلى نشرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها بسهولة.