بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، خلال حضورها اسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2027.







تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة بفرنسا

واثارت اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان من أحدث مجموعات أزياء دار جورج شقرا وهي ترتدي فستانا من تصميمه لمجموعته لخريف 2025، جاء باللون البني من خامة تشبه الشبك مبطنة لأعلى الركبة مع Cape طويل من خامة لامعة.





وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.