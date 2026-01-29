قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي ماتريكس ‏موديل 2010 ‏.

تعتمد هيونداي ماتريكس 2010 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة 103 حصان، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، يتميز هذا المحرك بنظام دفع أمامي وأداء مستقر يتناسب مع الاستخدام العائلي واليومي داخل المدينة، مع توفير جيد في استهلاك الوقود يبلغ حوالي 8 لترات لكل 100 كم.

تنفرد السيارة بتصميم داخلي ذكي يوفر مساحات واسعة للركاب بفضل سقفها المرتفع، وتأتي بصندوق أمتعة بسعة تبدأ من 354 لترا وتصل إلى 1284 لترا عند طي المقاعد الخلفية. كما تضم تجهيزات داخلية عملية مثل تكييف الهواء القوي، زجاج كهربائي كامل، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، مع وجود لوحة عدادات بوضعية وسطية مميزة توفر رؤية واضحة للطريق.

تتمتع ماتريكس 2010 بقاعدة عجلات تمنحها ثباتا جيدا، وتشمل وسائل الأمان نظام فرامل (ABS) ووسائد هوائية في بعض الفئات، وتعد من أكثر السيارات اعتمادية في فئتها، حيث تمتاز بتوفر قطع غيارها بأسعار اقتصادية في كافة المنافذ، وسهولة تامة في الصيانة، مما يجعلها تحتفظ بقيمة إعادة بيع قوية جدا في السوق.

