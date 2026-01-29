كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس ما حدث في معسكر نادي الزمالك عشية مباراة بتروجت بالدوري المصري والأزمة التي نشبت من الحارس محمد عواد بعد علهه بأن محمد صبحي سيحرس مرمى الفريق في المباراة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد صبحي لما رجع للفريق من منتخب مصر قعد مع مدرب الحراس ومع كابتن معتمد وقالوله يا صبحي أنت بقالك حوالي شهر ونصف ملعبتش واللي كان بيلعب عواد والمهدي سليمان فبالتالي الاتنين موجودين فأنت هتاخد راحة من السفر وستعود للتدريبات وهو ما حدث في ماتش المصري في كأس الكونفدرالية».

وأردف قائلًا: «اتقال أمبارح في المعسكر أن صبحي هو الحارس الأساسي.. عواد كشر وزعل وكل الدنيا باظت، وقال أنا مش هلعب ليه

وتابع أضا: «محمد عواد اتصل بأكثر من صحفي وقالهم أنهم مش عايزين يلعبوه علشان بيضغطوا عليه علشان يمشي وعايزين يلعبوا صبحي علشان كأس العالم».

ومضى قائلًا: «محمد عواد بعد ما عرف أن محمد صبحي هو الحارس الأساسي في مباراة بتروجت مكملش التدريب وخد شنطته وساب المعسكر».

وأكمل قائلًا: «وبقى التساؤل وقتها أزاي صبحي يقف ويتحمل هذا الضغط الناس في جمهور الزمالك صاحية بتهاجم صبحي علشان هيشارك في المباراة».

ورأى محمد أضا أن تصريحات معتمد جمال كانت قوية جدًا وقال في المؤتمر الصحفي حينما قال: «من يُخطئ سيُعاقب.. انتهى زمن الطبطبة».

وعلّق أضا قائلًا: «ده شعار الزمالك اللي لازم يستمده من كلام معتمد جمال.. وده لازم يكون شعار الزمالك في الفترة المقبلة».