كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

ساعة يوم القيامة .. أعلنت نشرة علماء الذرة عن ضبط ساعة يوم القيامة على 85 ثانية قبل منتصف الليل للمرة الأولى في تاريخها، في خطوة رمزية تحمل تحذيرًا واضحًا من اقتراب العالم من كارثة عالمية محتملة، ويعكس هذا التحديث مستوى غير مسبوق من القلق لدى المجتمع العلمي الدولي بشأن مستقبل البشرية في ظل التحديات المتصاعدة التي يشهدها العالم حاليًا.

أقرب لحظة إلى منتصف الليل منذ إنشاء الساعة

بهذا الضبط الجديد، أصبحت عقارب ساعة يوم القيامة أقرب إلى منتصف الليل من أي وقت مضى منذ إنشائها عام 1947، وذلك بعد عامين فقط من تأسيس المنظمة على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وآخرين من كبار العلماء، ويؤكد هذا الاقتراب الرمزي أن المخاطر الوجودية التي تهدد العالم لم تعد نظرية أو بعيدة، بل باتت حاضرة بقوة في تقييمات الخبراء.

دلالة الساعة ومعناها الرمزي للبشرية

تشير ساعة يوم القيامة إلى مدى قرب البشرية من تدمير نفسها بنفسها، سواء من خلال حرب نووية شاملة أو بسبب تفاقم أزمة الاحتباس الحراري العالمي، ويعني وصولها إلى 85 ثانية قبل منتصف الليل أن احتمالات الفناء الذاتي أصبحت أعلى من أي وقت مضى منذ إطلاق هذه الأداة التحذيرية، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات تاريخية غير مسبوقة.

إعلان سنوي يعكس تقييم الخبراء

يتم الإعلان عن ضبط ساعة يوم القيامة مرة واحدة كل عام، ويعتمد هذا الإعلان على تقييمات دقيقة يقدمها نخبة من العلماء والخبراء في مجالات الأمن الدولي والطاقة النووية والمناخ والتكنولوجيا، وقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن التحديث الأخير جاء نتيجة مراجعة شاملة لمجموعة من المخاطر المتراكمة التي تهدد الاستقرار العالمي.

مخاوف من سلوك القوى النووية الكبرى

قال الباحثون إن أحد أبرز أسباب ضبط الساعة عند هذا التوقيت الحرج هو القلق المتزايد من السلوك العدواني للقوى النووية الكبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والولايات المتحدة، حيث يرى الخبراء أن تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين هذه الدول يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة قد تتطور إلى صراع نووي واسع النطاق.

الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر

أشار التقرير إلى أن الصراعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط تلعب دورا محوريا في هذا التقييم، إذ تسهم هذه النزاعات في زعزعة الاستقرار الدولي وتوسيع دوائر الخطر، كما أنها تزيد من فرص سوء التقدير السياسي والعسكري، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأمن العالمي.

أزمة المناخ عامل حاسم في التقييم

لم تقتصر أسباب القلق على التهديدات العسكرية فقط، بل احتلت أزمة المناخ مكانة بارزة في قرار ضبط الساعة، حيث يرى العلماء أن التغير المناخي المتسارع والاحتباس الحراري العالمي يمثلان تهديدا وجوديا طويل الأمد، مع تأثيرات مباشرة على الأمن الغذائي والمائي واستقرار المجتمعات البشرية حول العالم.

الذكاء الاصطناعي ومخاطر غير محسوبة

من بين العوامل الآتية التي أخذها الخبراء في الاعتبار أيضا التأثيرات المحتملة للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يحذر الباحثون من أن غياب الأطر التنظيمية الصارمة قد يؤدي إلى استخدامات خطيرة لهذه التقنيات، سواء في المجال العسكري أو في التأثير على المجتمعات والأنظمة السياسية.

تطورات السنوات الماضية تؤكد التصاعد

جدير بالذكر أن الأعوام الماضية شهدت اقترابا تدريجيا لعقارب الساعة من منتصف الليل، حيث انتقلت من 100 ثانية إلى 90 ثانية، ثم إلى 89 ثانية في العام الماضي، وصولا إلى 85 ثانية حاليا، وهو تسلسل يعكس بوضوح تصاعد مستوى المخاطر وتراكم الأزمات دون حلول جذرية حتى الآن.

رسالة تحذير ودعوة للتحرك العاجل

يحمل هذا التحديث رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى قادة العالم وصناع القرار، مفادها أن الوقت المتبقي لتجنب الأسوأ يضيق بسرعة، وأن التحرك الجماعي العاجل بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، سواء عبر خفض التوترات الدولية أو مواجهة أزمة المناخ أو وضع ضوابط صارمة للتكنولوجيا الحديثة، حفاظًا على مستقبل البشرية.