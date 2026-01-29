قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية
ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية
عبد الفتاح تركي

ساعة يوم القيامة .. أعلنت نشرة علماء الذرة عن ضبط ساعة يوم القيامة على 85 ثانية قبل منتصف الليل للمرة الأولى في تاريخها، في خطوة رمزية تحمل تحذيرًا واضحًا من اقتراب العالم من كارثة عالمية محتملة، ويعكس هذا التحديث مستوى غير مسبوق من القلق لدى المجتمع العلمي الدولي بشأن مستقبل البشرية في ظل التحديات المتصاعدة التي يشهدها العالم حاليًا.

أقرب لحظة إلى منتصف الليل منذ إنشاء الساعة

بهذا الضبط الجديد، أصبحت عقارب ساعة يوم القيامة أقرب إلى منتصف الليل من أي وقت مضى منذ إنشائها عام 1947، وذلك بعد عامين فقط من تأسيس المنظمة على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وآخرين من كبار العلماء، ويؤكد هذا الاقتراب الرمزي أن المخاطر الوجودية التي تهدد العالم لم تعد نظرية أو بعيدة، بل باتت حاضرة بقوة في تقييمات الخبراء.

واقرأ أيضًا:

ساعة يوم القيامة

دلالة الساعة ومعناها الرمزي للبشرية

تشير ساعة يوم القيامة إلى مدى قرب البشرية من تدمير نفسها بنفسها، سواء من خلال حرب نووية شاملة أو بسبب تفاقم أزمة الاحتباس الحراري العالمي، ويعني وصولها إلى 85 ثانية قبل منتصف الليل أن احتمالات الفناء الذاتي أصبحت أعلى من أي وقت مضى منذ إطلاق هذه الأداة التحذيرية، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات تاريخية غير مسبوقة.

إعلان سنوي يعكس تقييم الخبراء

يتم الإعلان عن ضبط ساعة يوم القيامة مرة واحدة كل عام، ويعتمد هذا الإعلان على تقييمات دقيقة يقدمها نخبة من العلماء والخبراء في مجالات الأمن الدولي والطاقة النووية والمناخ والتكنولوجيا، وقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن التحديث الأخير جاء نتيجة مراجعة شاملة لمجموعة من المخاطر المتراكمة التي تهدد الاستقرار العالمي.

مخاوف من سلوك القوى النووية الكبرى

قال الباحثون إن أحد أبرز أسباب ضبط الساعة عند هذا التوقيت الحرج هو القلق المتزايد من السلوك العدواني للقوى النووية الكبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والولايات المتحدة، حيث يرى الخبراء أن تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين هذه الدول يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة قد تتطور إلى صراع نووي واسع النطاق.

ساعة يوم القيامة

الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر

أشار التقرير إلى أن الصراعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط تلعب دورا محوريا في هذا التقييم، إذ تسهم هذه النزاعات في زعزعة الاستقرار الدولي وتوسيع دوائر الخطر، كما أنها تزيد من فرص سوء التقدير السياسي والعسكري، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأمن العالمي.

أزمة المناخ عامل حاسم في التقييم

لم تقتصر أسباب القلق على التهديدات العسكرية فقط، بل احتلت أزمة المناخ مكانة بارزة في قرار ضبط الساعة، حيث يرى العلماء أن التغير المناخي المتسارع والاحتباس الحراري العالمي يمثلان تهديدا وجوديا طويل الأمد، مع تأثيرات مباشرة على الأمن الغذائي والمائي واستقرار المجتمعات البشرية حول العالم.

الذكاء الاصطناعي ومخاطر غير محسوبة

من بين العوامل الآتية التي أخذها الخبراء في الاعتبار أيضا التأثيرات المحتملة للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يحذر الباحثون من أن غياب الأطر التنظيمية الصارمة قد يؤدي إلى استخدامات خطيرة لهذه التقنيات، سواء في المجال العسكري أو في التأثير على المجتمعات والأنظمة السياسية.

ساعة يوم القيامة

تطورات السنوات الماضية تؤكد التصاعد

جدير بالذكر أن الأعوام الماضية شهدت اقترابا تدريجيا لعقارب الساعة من منتصف الليل، حيث انتقلت من 100 ثانية إلى 90 ثانية، ثم إلى 89 ثانية في العام الماضي، وصولا إلى 85 ثانية حاليا، وهو تسلسل يعكس بوضوح تصاعد مستوى المخاطر وتراكم الأزمات دون حلول جذرية حتى الآن.

ساعة يوم القيامة

رسالة تحذير ودعوة للتحرك العاجل

يحمل هذا التحديث رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى قادة العالم وصناع القرار، مفادها أن الوقت المتبقي لتجنب الأسوأ يضيق بسرعة، وأن التحرك الجماعي العاجل بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، سواء عبر خفض التوترات الدولية أو مواجهة أزمة المناخ أو وضع ضوابط صارمة للتكنولوجيا الحديثة، حفاظًا على مستقبل البشرية.

ساعة يوم القيامة 85 ثانية قبل منتصف الليل كارثة عالمية وشيكة تحذير علماء الذرة خطر الحرب النووية أزمة المناخ العالمية الصراعات الدولية الذكاء الاصطناعي والمخاطر مستقبل البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا

الغندور يثير الجدل بشأن سيراميكا كليوباترا والمصري

ماجد سامي

بعد مباراة الأهلي ودجلة.. لجنة الحكام تبحث شكوى ماجد سامي في “الانضباط”

الزمالك

إخطار من الكاف للزمالك بشأن مباراة المصري القادمة

بالصور

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد