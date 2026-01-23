هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

حسم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الجدل حول رؤيته الفقهية المتعلقة بمسألة "فناء النار"، مؤكداً أنه لا يتبنى القول بفنائها، بل يسعى لتأصيل مفهوم "الرجاء في رحمة الله".

هل يقول د. علي جمعة بفناء النار ؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، عن سؤال في لقاء تلفزيوني سابق، مفاده "أنت تقول بأن الله قد يُلغي النار، وهنا قد يرد عليك أحدهم قائلاً بذلك يعني أن كل الناس سيدخلون الجنة، وبالتالي ما فائدة الشرائع والرسل والأنبياء والجزاء؟”.

ورد الدكتور علي جمعة، قائلا “ما هذا الكلام يا سيدي؟ هذا من فقدان المنطق، لأنهم لم يدرسوا المنطق الذي يرتب الكلام”.

وأضاف الدكتور علي جمعة “لو أن الله سبحانه وتعالى أذن بأن تصفق النار مع بعضها البعض وأن ينهيها، فإن من فيها سيكون عدمًا ، من الذين قالوا إنهم سيدخلون الجنة، ومن قالوا إن فناء النار سيؤدي إلى دخول الجنة”.

وأكد الدكتور علي جمعة “أنا لا أقول بفناء النار أصلاً، بل أفتح باب رحمة للناس وأقول إن ذلك وارد، لماذا؟ لأن الناس شغلت نفسها بالجنة والنار، وتركت العبادة المحببة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لقد تركنا أصل المسألة وذهبنا نتحدث في كلامٍ لا طائل من خلفه.

وتساءل الدكتور علي جمعة “من الذي سيدخل الجنة؟ من الذي سيدخل النار؟ وهل ستبقى النار أم لا تبقى؟”.

واختتم الدكتور علي جمعة “طيب، ربنا سبحانه وتعالى، العقيدة تقول إنه لا بد أن نؤمن برحمته وعفوه ورضاه وبهدايته، وأنه سبحانه وتعالى حبيبٌ إلى قلوبنا، هذا هو المعنى الذي نريد أن نوصله إلى الناس، وليس الانتقال إلى سفسطة لا معنى لها إلا التشويه والتشبيه، والتي لا طائل لها في سلوك الناس”.

