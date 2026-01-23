قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف يتطهر مريض القسطرة وما حكم صلاته؟ .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في كيفية تطهير مريض القسطرة وما حكم صلاته، مؤكدة أن هذا المريض له حالتان إذا خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهو معذور من اشتراط الطهارة، ويُعفَى عنه حينئذٍ، سواء في كل الطهارة أو في بعضها. 

حكم الشرع في كيفية تطهير مريض القسطرة

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة عبر صفحتها على فيسبوك، “يجب على المريض غسل محل النجاسة، ثم الربط على مكان التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من النوافل، ما لم يُنتقض وضوؤه بسبب آخر غير هذا السبب”.

وأضافت دار الإفتاء “أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات -كالصلاة مثلًا- المحتاجة إليها بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه”.

وتابعت دار الإفتاء “إن قدر المريض على إزالة هذا الكيس ولم يُزله قبل القيام للصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة؛ وذلك لأن مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة، أما إذا لم يَقْدِر على إزالته فصلاته مع حمله صحيحة”.

كيفية الطهارة في أوقات البرد القارس

تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة في أوقات البرد القارس، موضحًا عددًا من القواعد والضوابط التي تيسر على المسلمين أداء عباداتهم مع الحفاظ على صحة البدن وسلامته.

وأكد المركز أن الصلوات الخمس المفروضة تعد من أعظم الفرائض، وأن أداءها في أوقاتها سبب عظيم للأجر والثواب، مشيرًا إلى أن إسباغ الوضوء وإتقانه من الأعمال التي يعظم بها الجزاء عند الله تعالى.

وأوضح أن الوضوء يعد شرطًا أساسيًا من شروط صحة الصلاة، وقد ورد عن النبي ﷺ بيان فضل إتمام الوضوء وإسباغه في الأحوال الشاقة التي يكره الإنسان فيها استعمال الماء، مثل شدة البرد، حيث قال ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم.

وبين المركز أنه لا يجوز اللجوء إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء، ولو كان باردًا، إلا في حال الخوف من حدوث ضرر عند استخدامه، مع تعذر تسخينه، وفي هذه الحالة يباح التيمم بقدر الضرورة، مستشهدًا بما وقع من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين أقره النبي ﷺ على فعله.

وأشار إلى أن الغُسل الواجب يستلزم تعميم الماء على الرأس وإيصاله إلى فروة الرأس، ويشمل هذا الحكم الرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائر شعرها.

وأكد أن المسح على أكمام الذراعين الضيقة لا يجزئ في الوضوء، بل يتعين غسل اليدين كاملتين إلى المرفقين مع إسالة الماء عليهما.

وأوضح المركز أنه لا حرج شرعًا في تسخين الماء البارد لتيسير استعماله في الوضوء، استنادًا إلى قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، كما لا مانع من تجفيف أعضاء الوضوء بعد غسلها، خاصة في أجواء البرد الشديد.

ومن باب التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، بيّن المركز أن الوضوء شُرع فيه مسح الرأس بدلًا من غسله، نظرًا لطول بقاء أثر الماء على الشعر مقارنة ببقية أعضاء الوضوء.

وأضاف أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا مسح الرأس كاملًا، بل يجزئ مسح جزء منه، كما يجوز إتمام المسح على العمامة أو الخمار بعد مسح جزء من الرأس، وذلك وفق القول المفتى به.

واختتم المركز توضيحاته بالإشارة إلى أن من الرخص الشرعية المقررة التخفيف على المكلفين من خلال إباحة المسح على الخفين وما في حكمهما عند الوضوء، وفق ضوابط وشروط محددة سبق بيانها في منشور سابق لمن أراد الاستزادة.

دار الإفتاء الإفتاء حكم الشرع في كيفية تطهير مريض القسطرة كيف يتطهر مريض القسطرة وما حكم صلاته مريض القسطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

مصطفى بكري: أسعار تقنين الأراضي في القرى ترهق الفقراء وتخالف روح الدولة

حسن عصفور

حسن عصفور: كلينتون اعتبر تنصل نتنياهو من الاتفاق مع فلسطين طعنة شخصية وأسقط حكومته

ياسمين عز

شايل المشاكل على رأسه| ياسمين عز تطالب باستمرار مدبولي: اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد