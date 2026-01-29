تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق

قال الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إنه يسيطر على الوضع الميداني ويمتلك خطط عمل جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت وكالة «مهر» عن الحرس الثوري تأكيده امتلاكه خبرة واسعة في «دحر العدو» خلال الحروب واسعة النطاق، حتى في أكثر الظروف تعقيدا وخطورة.

وفي سياق متصل، حذر المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، من أن أي عمل عسكري أميركي سيُعد بمثابة بداية حرب شاملة، مؤكدًا أن «فكرة الضربة المحدودة وهم»، وأن أي تحرك عسكري، مهما كان مستواه أو مبرراته، سيقابل برد فوري وغير مسبوق.

وشدد شمخاني، في منشور على منصة «إكس»، على أن الرد الإيراني سيستهدف «قلب تل أبيب وجميع الداعمين»، في حال وقوع أي هجوم.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن إيران تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة، مشيرا خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن عدد القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يُقدر بالآلاف، رغم تراجع وتيرتها مؤخرًا، مع احتمالية تجددها في المستقبل.

ويأتي ذلك في وقت صعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران، معلنا تحرك أسطول عسكري أميركي ضخم بسرعة نحو المنطقة، في رسالة تعكس تصاعد حدة التوتر بين البلدين، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة، رغم تأكيده الإبقاء على باب الدبلوماسية مفتوحا.