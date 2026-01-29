قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أفادت شبكة «سي إن إن»، الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد إيران، في ظل تعثر المحادثات النووية وعدم تحقيق أي تقدم يذكر على المسار الدبلوماسي.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل تنفيذ غارات جوية تستهدف قيادات إيرانية ومسؤولين أمنيين يعتقد بتورطهم في عمليات قتل داخل البلاد، إلى جانب احتمال استهداف مواقع نووية ومؤسسات حكومية إيرانية.

وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي لم يحسم قراره النهائي بعد، لكنه يرى أن نطاق الخيارات العسكرية المتاحة أمامه بات أوسع من أي وقت مضى.

شروط أميركية مشددة

وبحسب تقرير «سي إن إن»، لم تسجل أي مفاوضات مباشرة جادة بين واشنطن وطهران، في وقت صعد فيه ترامب من لهجته التهديدية خلال الأيام الأخيرة. 

وأشارت الشبكة إلى أن الولايات المتحدة تشترط لعقد أي لقاء مع مسؤولين إيرانيين وقفًا دائمًا لتخصيب اليورانيوم، إلى جانب فرض قيود جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بما في ذلك تحديد مدى هذه الصواريخ.

تحركات عسكرية واستعدادات دفاعية

وتطرق التقرير إلى التحركات العسكرية الأميركية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجيش الأميركي ينقل أنظمة دفاع جوي إضافية، من بينها بطاريات «باتريوت»، لتعزيز حماية القوات الأميركية من أي رد إيراني محتمل، إلى جانب خطط لنشر منظومة أو أكثر من منظومات «ثاد» للدفاع الصاروخي.

في المقابل، نقلت «سي إن إن» عن مصادر استخباراتية أن إيران تسعى إلى إعادة بناء مواقعها النووية على أعماق أكبر تحت الأرض، تحسبًا لأي هجمات محتملة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أنه لا توجد ضمانات بأن أي تحرك عسكري يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤدي بالضرورة إلى إسقاط النظام في طهران.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ترامب تحرك أسطول عسكري أميركي ضخم باتجاه المنطقة، محذرا من أن أي هجوم أميركي مقبل على إيران سيكون «أشد قسوة»، رغم إشارته إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحا.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران المحادثات النووية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

مجلس الاهلي

6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الأهلي

لاعب جديد من بتروجت يدخل حسابات الأهلى بعد صفقة هادى رياض

سيراميكا كليوباترا

الغندور يثير الجدل بشأن سيراميكا كليوباترا والمصري

ماجد سامي

بعد مباراة الأهلي ودجلة.. لجنة الحكام تبحث شكوى ماجد سامي في “الانضباط”

بالصور

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد