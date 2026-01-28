بعد معارضة ترامب له.. أنصار المالكي يتظاهرون لدعمه في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

خرج أنصار المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، في مظاهرة عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء قبالة الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد؛ دعما لترشيحه.

وهتف أنصار نوري المالكي: "الله الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر" للتنديد بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عارض فيه ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر شهود عيان أن تلك المجموعات من أنصار نوري المالكي خرجت في مظاهرة شعبية حاملين أعلام العراق وصورا للمالكي؛ ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد فيه بوقف مساعدة العراق؛ إذا تم اختيار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

كما قام عدد من المتظاهرين بحرق صور للرئيس الأمريكي وعلم أمريكا، حسب شهود العيان.

وأحاطت القوات الأمنية، أنصار نوري المالكي، وأغلقت مدخل المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد.