الحرس الثوري الإيراني: التهديدات الأمريكية حرب نفسية.. ولدينا خطط لكل السيناريوهات

أكد الحرس الثوري الإيراني أن ما وصفه بمحاولات الولايات المتحدة “صناعة أجواء حرب” عبر التحركات العسكرية وإرسال حاملة طائرات إلى المنطقة يمثل “أسلوباً قديماً” يعتمد عليه المسؤولون الأمريكيون في إطار الضغوط السياسية والنفسية، مشدداً على أن طهران تسيطر بشكل كامل على الوضع الميداني.

وفي تصريحات رسمية، قال الحرس الثوري إن واشنطن تسعى من خلال ما وصفه بـ"الحرب النفسية" إلى التأثير على معنويات الشعب الإيراني، معتبراً أن هذه التحركات تهدف إلى تضخيم التهديدات إعلامياً أكثر من كونها تعكس واقعاً عسكرياً فعلياً على الأرض.

وأضاف أن التجارب السابقة، وعلى رأسها ما أشار إليه بـ"حرب الـ12 يوما"، أثبتت — بحسب تعبيره — فشل الخيار العسكري في مواجهة إيران، مؤكداً أن “القوات المسلحة الإيرانية هي من يحدد نهاية أي مواجهة تفرض عليها”.

وشدد الحرس الثوري على أن “الواقع الميداني يختلف عن الدعاية الإعلامية للعدو”، في إشارة إلى الروايات التي تروجها جهات خارجية حول القدرات العسكرية الإيرانية ومستوى الجاهزية القتالية.

كما أوضح أن لدى إيران “خطط عمل جاهزة للتعامل مع جميع سيناريوهات العدو”، مؤكداً وجود إشراف ومتابعة دقيقة لكافة التحركات العسكرية في المنطقة.

ولفت إلى أن مؤسسات الدفاع الإيرانية تتابع التطورات بشكل لحظي، وتعمل ضمن منظومة تنسيق عالية بين مختلف أفرع القوات المسلحة.