وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق

أعلن لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق محمد سمير عن وفاة والده منذ قليل.

وفاة والد محمد سمير

وكتب محمد سمير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" «ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي وحبيبي وسندي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا أبويا ويجعل مثواك الجنة ويغفر لك ويجعل مرضك في ميزان حسناتك.. نسألكم الدعاء».

وكان قد حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.