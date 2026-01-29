تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، واصل الدولار تراجعه فيما شهدت باقي العملات ارتفاعا كبيرا مقارنة بسعر مستهل التعاملات.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 29 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 29-1-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 46.88 جنيه.

سعر البيع: 46.98 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 32.72 جنيه.

سعر البيع: 32.98 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 34.43 جنيه.

سعر البيع: 34.66 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 29-1-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 56.03 جنيه.

سعر البيع: 56.58 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 64.34جنيه.

سعر البيع: 65.06 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 60.93 جنيه.

سعر البيع: 61.71 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 7.50 جنيه.

سعر البيع: 7.57 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرياليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 5.29جنيه.

سعر البيع: 5.35 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 4.86جنيه.

سعر البيع: 4.91 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 29-1-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 6.74جنيه.

سعر البيع: 6.76 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 30.62 جنيه.

سعر البيع: 30.86 جنيه.