دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
اقتصاد

تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، واصل الدولار تراجعه فيما شهدت باقي العملات ارتفاعا كبيرا مقارنة بسعر مستهل التعاملات.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 29 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 29-1-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 46.88 جنيه.

سعر البيع: 46.98 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 32.72 جنيه.

سعر البيع: 32.98 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 34.43 جنيه.

سعر البيع: 34.66 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 29-1-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 56.03 جنيه.

سعر البيع: 56.58 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 64.34جنيه.

سعر البيع: 65.06 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 60.93 جنيه.

سعر البيع: 61.71 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 7.50 جنيه.

سعر البيع: 7.57 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرياليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 5.29جنيه.

سعر البيع: 5.35 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 4.86جنيه.

سعر البيع: 4.91 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 29-1-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 6.74جنيه.

سعر البيع: 6.76 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  29-1-2026:

سعر الشراء: 30.62 جنيه.

سعر البيع: 30.86 جنيه. 

متوسط أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية سعر صرف الدولار الجنيه المصري أسعار العملات الآسيوية

