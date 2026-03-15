عبد العاطي عن الحرب الإيرانية: مصر ترفض أي محاولة للتغطية على الأعمال العدائية

أدان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، الهجمات المستمرة على الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تهدد بشكل مباشر الأمن الإقليمي وتؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة وفقا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح عبد العاطي أن هذه الاعتداءات لا يمكن قبولها أو تبريرها، سواء من خلال ذرائع سياسية أو أي مبررات أخرى.

وأضاف الوزير أن مصر ترفض أي محاولة للتغطية على هذه الأعمال العدائية، مؤكدًا على موقف بلاده الثابت في دعم أمن وسلامة الدول العربية.

وشدد على ضرورة مواجهة هذه التهديدات بشكل حازم، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

مصر تقف إلى جانب الدول العربية ضد الاعتداءات

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستظل دائمًا في صف الأشقاء العرب، ولن تتوانى عن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لأي دولة تواجه تهديدات من أي نوع.

كما أشار إلى أن التعاون بين الدول العربية في مواجهة هذه التهديدات هو أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار المنطقة.