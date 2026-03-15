استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بمراقبة عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارات التموينية المختلفة على مستوى المراكز والمدن، بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة للمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز، لمتابعة انتظام عملية التوزيع والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على السلع الاستراتيجية وضمان وصول الدعم لمستحقيه،

وأكد محافظ أسيوط أن هذه التوجيهات تأتي في ضوء ما تم رصده من شكاوى واستفسارات من بعض المواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على توافر أسطوانات البوتاجاز بالأسواق.

كما كلف المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارات المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتشكيل لجان تفتيشية للمرور على مستودعات البوتاجاز بمختلف القرى والمراكز، للتأكد من انتظام العمل داخل المستودعات، والإعلان عن الأسعار المقررة بوضوح، والالتزام بالأوزان القانونية للأسطوانات، وعدم البيع بأزيد من السعر المحدد أو حجب الكميات عن المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تمثل استغلالاً للدعم الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أسطوانات البوتاجاز أو التلاعب في الأسعار أو الأوزان، على الخط الساخن (114)، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع شكاوى المواطنين بمنتهى الجدية من خلال التحرك الميداني الفوري، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بصورة منتظمة.