كوريا الجنوبية تدرس طلب ترامب بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن الحكومة ستدرس بعناية الدعوات التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحلفاء واشنطن لإرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.

وذكر البيان أن كوريا الجنوبية ستتواصل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي قرار، مع التأكيد على دراسة الأمر بتمعن.

في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن إنهاء ما وصفه بـ"الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران" يتطلب ضمانات بعدم تكرارها، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار السابقة. وأكد أن طهران منفتحة على أي مبادرة إقليمية قد تؤدي إلى وقف "عادل" للصراع، شرط أن تتضمن خطوات ملموسة.

وفي ما يخص مضيق هرمز، أكد عراقجي أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية، مع استثناء السفن الأمريكية وحلفائها.

وأضاف أن العمليات العسكرية الإيرانية في المنطقة تستهدف "الأهداف العسكرية الأمريكية فقط"، دون استهداف مناطق مدنية أو سكنية في الدول المجاورة، مشيراً إلى استعداد إيران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة لتقييم الهجمات.

وتهم إيران إسرائيل بمحاولة استهداف أهداف مدنية في بعض الدول العربية بهدف "تقويض العلاقات مع إيران". كما كشف عراقجي أن الولايات المتحدة طورت طائرة مسيرة تشبه المسيّرة الإيرانية "شاهد" باسم "لوكاس"، لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل دول عربية.

وحذر الوزير الإيراني من أن أي هجوم على منشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد يستهدف منشآت شركات أمريكية في المنطقة.

وعن الوضع الداخلي، أكد عراقجي أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، يتمتع بصحة جيدة ويدير شؤون البلاد بالكامل، مضيفاً أن الوضع مستقر داخل المؤسسات الحكومية والعسكرية. وأوضح أن طهران تواصل اتصالات دبلوماسية مع قطر والسعودية وعمان ودول الجوار لاحتواء التصعيد العسكري.

كما تناول عراقجي الحوادث الأخيرة في جزيرة خرج، مشيراً إلى أن أي احتلال للجزيرة سيكون "خطأ أكبر من الهجوم عليها".