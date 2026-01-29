لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

إذا تم تشخيصك بـ القولون العصبي، فهناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتحسين الأعراض وتجنب تفاقمها، مثل الانتفاخ، والتقلصات، والغازات وفقا لموقع DailyMedicalinfo.
لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات:
-تناول الشوفان بانتظام، مثل عصيدة الشوفان.
-تناول ما يصل إلى ملعقة كبيرة من بذور الكتان (كاملة أو مطحونة) يوميًا.
-تجنب الأطعمة صعبة الهضم مثل: الملفوف،والبروكلي، والقرنبيط، وكرنب بروكسل، والفاصولياء والبصل.
-تجنب المنتجات التي تحتوي على مُحلي يسمى السوربيتول.
لتقليل الاسهال:
-قلّل من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة (الخبز البني، الأرز البني)، والمكسرات والبذور.
-تجنب المنتجات التي تحتوي على السوربيتول.
-احرص على شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف إذا استمر الإسهال.
لتخفيف الإمساك:
شرب الكثير من الماء لجعل البراز أكثر ليونة.
-زيادة تناول الالياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان،والبقوليات، والجزر، والبطاطس المقشرة وبذور الكتان.